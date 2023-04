Paasbeleving bij Kaasboerderij De Gelder

ma 03 april 2023 10.00 uur

TIJNJE - Net als vorig jaar organiseert Kaasboerderij "De Gelder" in Tijnje ook dit jaar weer een paasbeleving. Het bedrijf heeft op deze dag activiteiten voor jong en oud.

Voor de kinderen is er genoeg te beleven. Over het bedrijf is een paaspuzzel uitgezet; al spelende wijs leren de kinderen alles wat er gaande is op een boerderij en hoe kaas gemaakt wordt. Anita Odinga helpt mee met de organisatie: "Vorig jaar hebben we een prachtige dag gehad met mooi lente weer en alleen maar lachende gezichten. Dit jaar gaan we daar weer voor!"

Naast het educatieve element is er ook genoeg ruimte om het boerenleven te beleven. De lente is volop aanwezig met lammetjes en kuikentjes op de boerderij en de pony die klaar staat om geborsteld te worden, misschien kan er zelf een ritje gemaakt worden.

Terwijl de kinderen druk in de weer zijn, is er voor de ouders en grootouders veel lekkernij met proeverijtjes van producten uit de streek. Zo is er onder andere een echte palingroker van de partij.

Ook benieuwd? De paasbeleving is op zaterdag 8 april, van 11.00 tot 15.00 uur. Kaasboerderij "De Gelder" vindt u aan de Heawei 42 in Tijnje.