Automobilist rijdt over been van voetganger

ma 03 april 2023 08.50 uur

BAKKEVEEN - Een automobilist is zondag over het been van een voetganger gereden in Bakkeveen. Het ging mis op de Finnekamp in het dorp. De bestuurder wilde zijn auto parkeren en zag de vrouw over het hoofd.

De 70-jarige vrouw uit Haulerwijk kwam ten val en de automobilist reed vervolgens over haar been. Het slachtoffer is opgevangen door het ambulancepersoneel. Zij is met beenletsel naar het ziekenhuis gebracht.