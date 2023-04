Brandweer in actie voor verkoold stokbrood in de oven

zo 02 april 2023 21.25 uur

DRACHTEN - Een vergeten stokbrood in de oven heeft zondagavond gezorgd dat de brandweer moest uitrukken. Dit gebeurde in een portiekwoning aan het Oud Ambacht in Drachten. De brandweer kwam wel ter plaatse, maar hoefde niet te blussen.

Door een aantal ramen open te zetten is de woning geventileerd. Uit voorzorg kwam ook nog een ambulance ter plaatse. Maar deze kon al snel weer vertrekken.

In augustus 2022 was er ook brand in deze woning. Toen raakte een bewoner lichtgewond. Daarnaast werden er meerdere katten uit de woning gered.