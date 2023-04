Bestrijding eikenprocessierups van start in Smallingerland

zo 02 april 2023 07.00 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland start in april met het preventief bestrijden van de eikenprocessierups. De bestrijding gebeurt op een biologische wijze en wordt toegepast op eikenbomen langs doorgaande wegen.

Eikenbomen langs de Lauwers in Drachten, De Kletten tussen Drachten en Opeinde en De Dammen in Drachtstercompagnie worden bestreden. Dit zijn doorgaande wegen met veel eikenbomen. Veel fietsers maken gebruik van deze wegen waardoor het risico op gezondheidsklachten groot is.

Een volgroeide eikenprocessierups heeft brandharen die bij mensen en dieren tot vervelende of zelfs gevaarlijke gezondheidsklachten kunnen leiden zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en luchtwegen.

Nematoden

In opdracht van de gemeente besproeit een aannemer de eikenbomen in de avonduren of 's nachts met hele kleine wormen; zogenoemde nematoden. De wormpjes besmetten de jonge rupsen waardoor deze sterven. Ongeveer 10 dagen na de eerste bestrijdingsronde wordt de behandeling herhaald.

Zonlicht

Het besproeien gebeurt na zonsondergang omdat de wormpjes niet goed tegen zonlicht kunnen. Ook moeten de weersomstandigheden gunstig zijn. Dit is een biologische en natuurvriendelijke manier om de eikenprocessierups te bestrijden.

Jaarlijkse controle eikenbomen

De gemeente controleert elk jaar in welke bomen larven van de eikenprocessierups zitten. Naast de bestrijding met behulp van de wormpjes, worden de overige nesten in Smallingerland vanaf juni/juli verwijderd met een speciale stofzuiger.