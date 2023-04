Bewoners in Burdaard krijgen ongewenst bezoek

za 01 april 2023 21.17 uur

BURDAARD - Meerdere bewoners in Burdaard hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag ongewenst bezoek gehad. Bij een woning aan de Bourboomstraat is een schuur opengebroken. Een elektrische fiets en gereedschap werd buitgemaakt.

Tijdens het buurtonderzoek van de politie bleek dat meerdere adressen in de straat ongewenst bezoek hebben gehad en dat er bij tenminste één andere woning is gepoogd om in te breken. Uit camerabeelden blijkt dat er ook woningen aan de Eewal zijn bezocht.

Denk je dat er ook bij jou is ingebroken, of heb je camerabeelden beschikbaar die nog niet bij de politie bekend zijn, neem dan contact op via 0900-8844.