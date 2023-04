Fietser gewond na botsing met pakketbezorgster

za 01 april 2023 17.46 uur

DRACHTEN - Op de Mevrouw De Rooweg in Drachten is zaterdag een fietser in botsing gekomen met een pakketbezorgster. De man fietste op de weg toen hij door nog onbekende oorzaak in botsing kwam met een bestelbus. De 68-jarige man uit Drachten raakte bij het ongeval gewond.

Een ambulance kwam ter plaatse om de fietser te onderzoeken. Het slachtoffer werd op een zogenaamd vacuümmatras gelegd. Vervolgens is hij meegenomen naar het ziekenhuis. De bestelbus hield weinig schade over aan het ongeval. De bezorgster kon na het ongeval verder met haar werk.