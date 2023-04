Officiële opening padelbanen KTC Kollum

za 01 april 2023 17.25 uur

KOLLUM - Tijdens de open dag van de Kollumertennisclub vond ook de officiële opening van de padelbanen plaats. Voorafgaand aan deze happening was er zaterdagmiddag gratis clinics voor zowel padel als tennis. De padelclinics werden gegeven door Jelle de Roos, Anne-Rim Romp en Ruud van Hees. De tennisclinic werd gegeven door Arjen Huttema en Henri Scheeringa. Tijdens de clinics kon er kennis gemaakt worden met de basis van tennis of padel en werd er uitleg gegeven over het materiaal, spelregels etc.

Na afloop van de clinics werden de twee padelbanen officieel geopend. Onder enorme belangstelling werd door voorzitter Dennis Gaasendam iedereen welkom geheten bij deze dag, waarna de opening werd gedaan door Ieteke Beerda. Na de opening werd de nieuwe naam van de Kollumer Tennis club bekend gemaakt: Kollumer Tennis & Padel Club. Daarna werd een demonstratiewedstrijd padel gegeven door Ruud van Hees samen met drie ervaren padelspelers.

Tijdens de open dag was er een stand aanwezig van PadelXpress & TennisXpress. Bij deze stand werden rackets, ballen en ander materiaal aangeboden. Er werd hier goed advies gegeven over bijvoorbeeld welk racket aan te schaffen.

Samen actief naar gezondheid

Het organiseren van deze open dag is mogelijk gemaakt door de subsidie van "Samen actief naar gezondheid". Deze subsidieregeling heeft als ultiem doel: het behouden en versterken van een vitaal en verbonden samenleving. De KTC denkt dat de sport padel, maar natuurlijk ook tennis hier heel goed in kan bijdragen.

FOTONIEUWS