Verdachte die Audi leegroofde aangehouden in Buitenpost

za 01 april 2023 16.13 uur

BUITENPOST - Door een oplettende getuige kon vrijdag in Buitenpost een 23-jarige man worden aangehouden. Naar aanleiding van een inbraak in een Audi waren videobeelden verspreid, de getuige herkende de man van deze beelden. In overleg met de Officier van Justitie kon deze inwoner van Achtkarspelen buiten heterdaad worden aangehouden door de politie.

Agenten hebben de man vrijdagavond op het station van Buitenpost aangehouden. Vervolgens is hij overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden. De man wordt ervan verdacht dat hij in het voorgaande weekend aan de Wattstraat in Buitenpost geld en goederen uit een geparkeerde auto heeft gestolen. Hij nam 400 euro aan muntgeld en een RayBan zonnebril mee.