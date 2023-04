Oud-fierljepper Evert Wilstra (72) overleden

za 01 april 2023 15.20 uur

BURGUM - Oud-fierljepper Evert Wilstra is op 72-jarige leeftijd overleden, dat meldt Omrop Fryslân. Wilstra werd op maandag 13 maart geraakt door een omgevallen boom. Complicaties na het ongeluk werden hem uiteindelijk fataal.

Wilstra reed op zijn bromfiets over de Zomerweg bij Hurdegaryp toen het misging. Hij werd met spoed naar het UMCG in Groningen gebracht. Wilstra woonde in Burgum en overleed vrijdagavond in het ziekenhuis.