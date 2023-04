1 april grappen in de regio

za 01 april 2023 12.30 uur

BURGUM - Het is weer 1 april. De dag dat een grapje maken mag. Daarom heeft WâldNet een aantal grappen en grollen op een rij gezet.

Dijkstra Draisma en IKEA gaan samenwerken

Binnenkort ligt er een Dijkstra Draisma woning bij de IKEA. "Met deze samenwerking nemen we een grote stap richting de oplossing voor het woningtekort. Een primeur in Nederland", aldus de bouwgroep op Facebook.

"De geprefabriceerde woningen worden razendsnel geproduceerd in onze woningfabriek in Dokkum. Ontwerpen gaat digitaal en de robot doet de rest. Eenmaal op locatie staat de woning binnen één dag. Dit maakt het bouwproces mogelijk voor iedereen".

De woning krijgt volgens traditionele standaarden een Zweedse naam: SKÄMT

Eetbare kassabonnen bij Albert Heijn in Gorredijk

Vanaf vandaag hoef je je kassabon niet meer weg te gooien bij de Albert Heijn in Gorredijk. Op 1 april presenteerde de AH hun nieuwe innovatie: de eetbare kassabon.

"We vinden het belangrijk om de winkelervaring nóg beter te maken en dit is ons goed gelukt met onze nieuwste innovatie", zo schrijft de winkelketen op Facebook.

Bekijk hier de video voor de uitleg.

Gemeenschappelijk gen ontdekt onder de brandweervrijwilligers van Brandweer Fryslan

Brandweer Fryslan liet weten in een video dat bij de brandweervrijwilligers een gemeenschappelijk gen is ontdekt. Zo is er een bloedonderzoek gedaan onder de vrijwilligers. Uit de uitslag van het onderzoek bleek dat 90% van de vrijwilligers over het gen 001423 beschikt.

Burger Bakkers komt met eerste 3D printer voor Burgers

Met een vestiging in Burgum en Dokkum heeft Burger Bakkers afgelopen week een 3D printer gepresenteerd. In samenwerking met een Amerikaanse producent is het Burger Bakkers gelukt om de eerste machine naar Nederland te laten komen.

Eigenaresse Shannon Viet: "het moest nog even geheim blijven maar ik ben heel blij om het eindelijk te mogen vertellen. Dit is echt een innovatie in Nederland en ik kan niet wachten tot hij geplaatst wordt".

De machine is net geleverd en de Amerikaanse exporteur is druk bezig met de installatie. "We verwachten volgende week de eerste burger te kunnen printen!".

Een heuse walrus bij de Fûgelhelling

Het is nog niet eerder voorgekomen bij de Fûgelhelling, maar vanmorgen was deze primeur een feit: een heuse walrus! "Het dier is op doorreis maar zal tijdelijk bij ons in het buitenbassin verblijven", zo schrijft de Fûgelhelling op Facebook.

Vanmorgen in alle vroegte werd Hetty Sinnema wakker gebeld met het verzoek tot tijdelijk opvangen van dit prachtige zee zoogdier. Het dier was vast komen te zitten in een visnet in de haven van Harlingen.

"Improviseren is wat de Fûgelhelling goed kan, dus we zette alles in werking om dit voor te bereiden. Een deel van de opvang werd leeggehaald en alle dieren verplaatst om ruimte te maken voor dit dier in nood".

Lancering 12 provinciale cryptomunten

Elke provincie krijgt een eigen munt, waarbij inwoners voorrang krijgen bij de eerste aankoop. Voor Friesland wordt cryptomunt 'Fris' gelanceerd.

Alle 12 provinciale munten krijgen een eerste notering van €1,04 en de koers wordt gekoppeld aan zowel de Euro als de Bitcoin, wat stabiliteit biedt en bescherming tegen inflatie en volatiliteit.

DAP Dokkum Drone

Dierenartsenpartijk Dokkum heeft een nieuwe service, namelijk de DAP Dokkum Drone. De drone wordt ingezet om medicijnbestellingen te bezorgen.

Op Facebook schrijft de praktijk: "Vanaf morgen bezorgen wij dagelijks op een duurzame manier medicijnbestellingen voor gezelschapdieren aan huis met de DAP Dokkum drone binnen een straal van 10 kilometer rondom de praktijk".

Weet jij ook nog regionale 1 april grappen? Laat het weten in de reacties of mail ons. Zelf een leuke foto gemaakt van een 1 april grap? Plaats dan een Waldkykje!

