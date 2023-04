Schoolstraat in Jistrum afgesloten vanwege gaslek

za 01 april 2023 12.00 uur

JISTRUM - De schoolstraat in Jistrum is zaterdag tijdelijk afgesloten geweest vanwege een gaslek. Het lek is vermoedelijk ontstaan door een verzakking midden in de weg.

De brandweer van Drogeham werd om 10.35 uur opgeroepen. Stedin is ter plaatse gekomen om het lek te dichten.

