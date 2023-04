Fietsster gewond na botsing met auto

vr 31 maart 2023 19.56 uur

DRACHTEN - Een vrouw is vrijdagavond gewond geraakt nadat ze werd aangereden op haar fiets. Ze fietste op de rotonde van de Lange West met de Oliemolenstraat in Drachten. Een automobilist zag haar over het hoofd, waarna een botsing het gevolg was.

Een ambulance kwam ter plaatse om de fietsster te onderzoeken. Uiteindelijk is ze met de ambulance meegegaan. De rotonde was ten tijde van de afhandeling van het ongeval gedeeltelijk afgesloten voor verkeer.

