Musical 'Ciske de Rat' in de Sluisfabriek

vr 31 maart 2023 17.00 uur

DRACHTEN - Na het succes van Oorlogswinter komt Elzer Producties dit seizoen met de musical Ciske de Rat. In april zal in de prachtige Sluisfabriek het verhaal van Ciske tot leven komen, gespeeld door 36 Friese talenten én een live orkest.

Geen ode aan Amsterdam

"Ik ben ik en mijn omstandigheden" Dat is voor Ciske de keiharde werkelijkheid, waarin hij moet opgroeien. In dit verhaal zien we zowel Ciske als ook Cis als volwassen man, door de maatschappij gevormd.

Ciske, een Amsterdamse jongen die in Friesland opgroeit en jaren later bij het verzet tegen de Duitsers vecht. De cast wisselt voor de ogen van het publiek razendsnel van rol om het verhaal te vertellen zonder behulp van coulissen. Iedereen is vanaf het begin tot het einde op toneel. Het verhaal speelt zich af in de jaren van de Duitse bezetting. We zien ze nooit, maar we voelen ze…

Dit is geen ode aan Amsterdam, maar een ode aan een straatjongen die ondanks de maatschappij en zijn opvoeders zich ontwikkeld tot een dankbare en eerlijke man.

Over de makers

Het fundament onder de musical zijn de prachtige liederen van Henny Vrienten. Regisseur Dani Heres Dominguez haalt het uiterste uit de cast – een mix van professionals en gedreven ambitieuze amateurs. Dit doet hij samen met regie-assistente Catherine Sorgdrager en Jermo van Opdorp als choreograaf. Ciske de Rat is een productie van Elzer Producties uit Drachten.

Praktische informatie

Voorstellingen: 7 t/m 15 april

Locatie: De Sluisfabriek aan de Tussendiepen 6 in Drachten

Kaarten en meer informatie over de musical, de makers en de spelers: www.musicalciskederat.nl