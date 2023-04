Verkenner: Coalitie met BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie

vr 31 maart 2023 14.21 uur

LEEUWARDEN - Een coalitie van BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie. Dat is de uitkomst van de verkenning die Chris Stoffer heeft uitgevoerd naar de opties voor een stabiele meerderheidscoalitie in Provinciale Staten van Fryslân.

BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie hebben samen 25 van de 43 zetels in Provinciale Staten, een ruime meerderheid. Ze kunnen elkaar vinden op inhoud; de programmatische verschillen die er zijn lijken overbrugbaar. De partijen hebben ook vertrouwen in elkaar.

De samenstelling doet volgens Stoffer, in het dagelijks leven Tweede Kamerlid voor de SGP, recht aan de verkiezingsuitslag. BBB is met veertien zetels de grote winnaar van de verkiezingen. De PvdA is met vijf zetels de tweede partij, het CDA met vier zetels de derde. Met de ChristenUnie (twee zetels) erbij vertegenwoordigen zij een mooie breedte van de Friese samenleving. Samen vertolken zij bovendien een breed palet van opvattingen in Provinciale Staten.

Stoffer is door BBB voorgedragen als verkenner en vervolgens met instemming van alle partijen in Provinciale Staten aan zijn klus begonnen. Zijn eindrapportage, met bijlagen, is te vinden op fryslan.frl.