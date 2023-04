Verslaafde brandstichter probeert wegwerpaansteker te vullen met benzine

vr 31 maart 2023 14.05 uur

LEEUWARDEN - Een 49-jarige oud-inwoner van Wolvega veroorzaakte op 22 oktober een brand in zijn appartement aan het Van der Sandeplein toen hij, terwijl hij in beschonken toestand op bed zat, probeerde een joint aan te steken met een wegwerpaansteker die hij even tevoren had geprobeerd met benzine te vullen.

Niet in staat zelfstandig met drank en drugs te stoppen

De brandstichter werd vrijdag veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden waarvan 14 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Verder moet de man, die chronisch verslaafd is en niet in staat is om zelfstandig te stoppen met het gebruiken van drank en drugs, een intensieve behandeling ondergaan in een speciale kliniek. Daar op volgende moet hij een ambulante behandeling ondergaan en deelnemen aan een beschermd wonen project. En hij kreeg een drank- en drugsverbod.

Eis 30 maanden cel waarvan 18 voorwaardelijk

Hij is verminderd toerekeningsvatbaar. Een psycholoog stelde vast dat hij lijdt aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Als hij de juiste behandeling en begeleiding krijgt, dan is het risico op herhaling volgens de reclassering laag tot matig. De officier van justitie eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 18 voorwaardelijk met een extra lange proeftijd van vijf jaar.

"Voorwaardelijke opzet"

Er kwam een lagere straf uit de bus omdat de rechtbank, in tegenstelling tot de officier van justitie, er niet van uitging dat de man "de volle opzet" heeft gehad op het ontstaan van de brand. Wel was er volgens de rechtbank sprake van "voorwaardelijke opzet", dat betekent dat de verdachte "de aanmerkelijke kans" heeft aanvaard op het gevolg van zijn handelen.

Gevaar voor de levens van omwonenden

Het beddengoed vatte vlam nadat de man geprobeerd had de joint aan te steken met de met benzine overgoten aansteker. In de bovenwoning, met veel houten wanden, ontstond vervolgens een brand met grote gevolgen. Er was volgens de rechtbank niet alleen sprake van gevaar voor goederen, maar ook voor gevaar voor de levens van de omwonenden. Vier bewoners van de omliggende appartementen waren thuis toen de brand ontstond. Ze wisten tijdig te ontkomen en moesten elders worden ondergebracht.

Verdachte lag in auto roes uit te slapen

De onder de appartementen gevestigde pizzeria en een Chinees restaurant werden ontruimd. Twee uur na de brandmelding werd de verdachte aangetroffen in zijn auto, waar hij zijn roes lag uit te slapen. Het appartement moest vanwege instortingsgevaar gesloopt worden en is herbouwd. De pizzeria bleef lange tijd gesloten.