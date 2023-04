Kruispunt Quatrebras blijft dag langer afgesloten

vr 31 maart 2023 13.54 uur

NOARDBURGUM - Het kruispunt bij Quatrebras blijft ook maandag nog afgesloten. De verwachte regen gooit roet in het eten. "Vooral het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt en markering gaat niet als het (hard) regent" zo liet de provincie weten.

Dinsdag weer helemaal open

In eerste instantie zou het kruispunt zondag 2 april weer open gaan, maar naar verwachting zal dat nu maandag 3 april om 17.00 uur worden. Daarna is het kruispunt toegankelijk voor verkeer tussen Noardburgum en Hurdegaryp en andersom (oost-west). Vanaf dinsdag 4 april 17.00 uur is het kruispunt helemaal open voor verkeer in alle richtingen.

Omleidingsroute

De huidige omleidingsroute via De Centrale As (N356) blijft gelden tot het eind van deze afsluiting. Fietsers leiden we tot en met dinsdag om via Noardburgum, Feanwâldsterwâl en Hurdegaryp (Zomerweg).