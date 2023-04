Stichting Veteranen Comite Drachten organiseert Veteranendag

vr 31 maart 2023 11.50 uur

DRACHTEN - Bij De Lawei in Drachten wordt zaterdag 22 april een Veteranendag georganiseerd. In de ochtend is er een besloten bijeenkomst, maar vanaf 12.00 uur is iedereen welkom.

Op het buitentrein staan diverse stands van verschillende veteranen en defensie gerelateerde verenigingen, oude militaire voertuigen, reenacters en live muziek. Ook is er gelegenheid om in gesprek te gaan met Veteranen en te luisteren naar hun ervaringen tijdens hun missie(s).

Op 14 april 1945 werd Drachten van de Duitsers bevrijd en de rest van Friesland volgde een dag later. De Veteranendag duurt tot 17.00 uur.