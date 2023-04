Vrouw rijdt onder invloed van drugs door Drachten

vr 31 maart 2023 11.25 uur

DRACHTEN - Een 44-jarige vrouw uit Drachten is donderdag door de politie aangehouden. De automobiliste reed namelijk onder invloed van drugs. Op de Gauke Boelensstraat in Drachten kreeg de bestuurster een stopteken.

De vrouw stopte midden op de weg en weigerde in eerste instantie om naar een veilige plek te rijden. Uiteindelijk is dit wel gelukt en is er een speekseltest afgenomen. De Drachtster testte positief op het gebruik van cannabis en is meegenomen naar het politiebureau.

Op het bureau is bloed afgenomen door een GGD-arts. Er is proces-verbaal opgemaakt en de vrouw kreeg een rijverbod voor de duur van 24 uur.