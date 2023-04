Vrouw (23) dealt cocaïne en rijdt vijf keer onder invloed van drugs

do 30 maart 2023 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een inwoonster van De Westereen (23) zou in relatief korte tijd maar liefst vijf keer een auto hebben bestuurd terwijl ze onder invloed was van drugs. Donderdag moest de vrouw zich voor de rechter verantwoorden, ze zou ook zo’n acht maanden lang cocaïne hebben gedeald.

Belang bij 'sos’

De officier van justitie ging er vanuit dat de vrouw tussen begin april en eind november 2021 cocaïne had gedeald. Het bewijs voor de drugshandel werd aangetroffen in de telefoon van de verdachte: daarin stonden berichten die onmiskenbaar wezen op de verkoop van drugs. Zo was er de vraag of iemand belang had bij 'sos’, een andere benaming voor cocaïne.

Financiering van drugsgebruik

Een andere persoon had de verdachte ge-appt met de vraag of hij voor Koningsdag sos kon krijgen. Het was heel lang geleden, zei de Westereense. Ze wist het zich allemaal niet meer goed voor de geest te halen. "Dit lijkt wel heel erg op het handelen in drugs", constateerde de politierechter. Op de vraag hoe ze haar eigen drugsgebruik destijds financierde, antwoordde de verdachte dat ze geld leende van mensen.

Vijf keer betrapt op rijden onder invloed van drugs

In november en december 2021 en in januari vorig jaar werd de vrouw, onder andere in Burgum, maar liefst vijf keer betrapt op rijden onder invloed van speed en cocaïne. Ze nam steeds meer drugs leek het. De hoeveelheden die in haar bloed werden aangetroffen vielen telkens hoger uit. "Je hebt steeds meer nodig om hetzelfde effect te krijgen", legde de Westereense uit.

Een positieve draai

Er zouden ook periodes zijn geweest dat ze niet had gebruikt. De laatste keer werd ze in haar woonplaats aangehouden en raakte ze haar auto kwijt. Haar rijbewijs was toen ook al geschorst. De vrouw heeft sindsdien een positieve draai aan haar leven gegeven. Ze is in behandeling gegaan bij de verslavingszorg en is inmiddels gestopt met alcohol en drugs.

Een gevaar op de weg

De reclassering adviseerde om geen gevangenisstraf op te leggen, dat zou de goede ontwikkelingen doorkruisen. De reclassering schatte de kans op herhaling in als laag. Op de vraag van de officier van justitie of ze besefte dat ze een gevaar op de weg was geweest, antwoordde de vrouw dat ze niet het gevoel heeft gehad dat ze niet kon rijden.

"U bent nog jong"

"Als er wat was gebeurd had u een groot probleem gehad", reageerde de officier. Zij eiste de maximale werkstraf – 240 uur –, een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een onvoorwaardelijke rijontzegging van een jaar. De rechter achtte, net als de officier, bewezen dat de vrouw drugs heeft gedeald. De uiteindelijke straf viel iets lager uit: de rechter legde een werkstraf op van 180 uur, plus de zes maanden cel voorwaardelijk. De rijontzegging van een jaar werd ook voorwaardelijk opgelegd. "U bent nog jong en u hebt uw leven op orde gekregen, dat vind ik knap", zei de rechter. De in beslag genomen auto werd verbeurd verklaard.