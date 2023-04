Rekenen met afval op obs De Mienskip

do 30 maart 2023 10.25 uur

BUITENPOST - Op veel scholen in Nederland was het woensdag een bijzondere dag. Het was namelijk de Grote Rekendag! De hele dag stond in het teken van rekenen, zo ook op de Mienskip in Buitenpost. Het thema dit jaar is afvalparade. De leerlingen gingen aan de slag met uitdagende reken-wiskundeonderwerpen, deze keer rond het maken van afval en het verwerken, hergebruiken en verminderen van afval.

Wie kan de Grote Rekendag nou beter openen dan Nico met zijn Kliko! Hij verraste de leerlingen met zijn verschillende \'reken’trucs die hij uit zijn kliko haalde. Een spectaculaire start van de Grote Rekendag!

De leerlingen van de onderbouw hebben gespeurd naar spullen die niet in de natuur horen. Zij hebben de verschillende soorten afval gescheiden en gekeken naar welk type afval het meeste voorkomt. Tot slot hebben ze geknutseld met kosteloos materiaal.

In de middenbouw wordt er hard gerekend in een rekencircuit. Het rekencircuit bestaat uit allerlei verschillende rekenactiviteiten. Zo worden er zelfgemaakte rekenspellen van kosteloos materiaal gemaakt en natuurlijk gespeeld, is er een rekenquiz en worden er prachtige creaties van afval gemaakt.

Ook de leerlingen van de bovenbouw hebben de handen uit de mouwen gestoken. Ze hebben op verschillende plekken in Buitenpost afval verzameld. Verrassend dat er nog zoveel afval te vinden was, want twee weken geleden heeft er nog een opruimactie in Buitenpost plaatsgevonden. Vervolgens hebben de leerlingen geturfd hoeveel verschillend afval ze hebben gevonden en de gegevens in een staafdiagram verwerkt. De school is geschrokken van de uitkomsten en doet een beroep aan alle mensen om het afval netjes op te ruimen in de daarvoor bestemde prullenbakken en containers!

De leerlingen vonden De Grote Rekendag geweldig! De reacties waren onder andere: \'Ik wist niet dat rekenen zo leuk is’, \'Kunnen we dit niet iedere dag doen juf?’, \'Met afval kun je best leuke dingen doen’ en \'Juf, we hebben vandaag geen rekenles gemaakt!’. De leerlingen van de Mienskip hebben Buitenpost weer een stuk schoner gemaakt en hebben een prachtige rekendag gehad.

FOTONIEUWS