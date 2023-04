Studenten Friese Poort Drachten behalen podiumplaats bij wedstrijd Cyber Security

wo 29 maart 2023 17.59 uur

DRACHTEN - Dannie Slotegraaf uit Harkema en Jogchum Lindeboom uit Beesterzwaag, studenten van de opleiding Expert IT system and devices – ROC Friese Poort te Drachten, hebben afgelopen week meegedaan aan de Cyber Security wedstrijd van World Skill Netherlands.

World Skill Netherlands organiseert landelijke wedstrijden op MBO niveau voor meerdere vakgebieden. Dannie en Jogchum deden mee aan de wedstrijd Cyber Security wat een onderdeel is van de opleiding Expert IT system and devices. Voor deze wedstrijd streden acht scholen vanuit Nederland tegen elkaar voor een plaats op het podium.

De wedstrijd was verdeeld over twee dagen waarbij de eerste dag in het teken stond van het aanvallen op bij voorbeeld Windows en Linux systemen, het gedrag van Windows monitoren en een klantgesprek met een directeur van een fictief bedrijf.

Tijdens de middagpauze van de eerste dag werd de laptop van de deelnemer van een wachtwoord voorzien. Elke groep had 45 minuten de tijd om de toegang tot het systeem te ontgrendelen.

De tweede dag stond in het teken van het beveiligen van systemen zoals multi-factor authenticatie op zowel Linux als Windows instellen, een website veilig maken, en het bouwen van een veilig WIFI netwerk.

Naast de technische Skill was de opdracht voor de deelnemer om een presentatie voor de medewerkers van een fictief bedrijf te houden.

De inhoud van deze presentatie was de gebruiker op de hoogste stellen van omgaan met veilig wachtwoorden, laptop of mobiel niet koppelen aan openbare WiFi netwerken.

Wat de deelnemers niet wisten was dat de zaal vol zat met aanwezigen.

Danny en Jogchum hebben landelijk een derde plaats behaald, in het Noorden zijn zij de beste Cyber Security specialist op MBO niveau.