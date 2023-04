Brandweer blust keukenbrand in huis in Siegerswoude

wo 29 maart 2023 15.18 uur

SIEGERSWOUDE - In een keuken van een huis aan de Skoallelân in Siegerswoude brak woensdag brand uit. De brandweer werd om 13.45 uur opgeroepen voor de brand.

Volgens de brandweer was deze brand ontstaan in een prullenbak in de keuken. De bewoonster en een jong kind zijn ter plaatse gecontroleerd in de ambulance. Ze hoefden uiteindelijk niet meer naar het ziekenhuis.

De brandweer heeft de brand geblust en de woning liep enige rookschade op.

