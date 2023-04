Dronken automobilist (29) rijdt slingerend door De Westereen

wo 29 maart 2023 12.35 uur

DE WESTEREEN - Een 29-jarige automobilist uit de gemeente Dantumadiel heeft in De Westereen zijn rijbewijs moeten inleveren bij de politie na een dronkenmansrit.

De man reed slingerend door het dorp en dat viel agenten op. Na een ademonderzoek bleek dat hij onder invloed van alcohol reed. De uitslag van de ademanalyse was hoog, met 905 µg/l blies hij ruim boven de invorderingsgrens van het rijbewijs.

De politie heeft een proces-verbaal opgemaakt en de officier van justitie zal beslissen over het moment van teruggave van het rijbewijs. Bovendien moet de bestuurder zich voorbereiden op een langdurig onderzoek naar zijn alcoholgebruik door het CBR. Dit onderzoek zal bepalen of de man geschikt is om in de toekomst nog rijbevoegd te blijven en onder welke voorwaarden.