Uitslaande brand aan It Skeanpaad in Twijzelerheide

di 28 maart 2023 15.55 uur

TWIJZELERHEIDE - Door onbekende oorzaak brak er dinsdag brand uit in een woning aan It Skeanpaad onder Twijzelerheide. De bewoner lag te slapen op de bank en werd wakker van wat geknetter. Eenmaal buiten aangekomen, zag hij dat het gebouw in vuur en vlam brand stond (zie eerste foto in fotonieuws).

De eerste brandweerploeg uit De Westereen werd om 15.39 uur opgeroepen en al snel werd er opgeschaald. De rookwolken waren op dat moment al goed te zien in de wijde omgeving. De eigenaar denkt dat de brand begonnen is in de schoorsteen.

Na de opschaling kwamen ook brandweerauto's uit Buitenpost, Dokkum en Burgum ter plaatse. Het woonhuis en achterliggende loods werden gegrepen door de vlammen.

Weinig bluswater

Omdat er niet voldoende bluswater was, is ook het groot watertransport opgeroepen om ter plaatse te komen. Het hele voorhuis stond in vuur en vlam bij aankomst van de eerste brandweerploegen. Na het eerste bluswerk moest er gewacht worden op de aanleg van slangen van het watertransport.

Asbest

Bij de brand is vermoedelijk asbest vrijgekomen. De brandweer heeft daarom ook de nodige protocollen in werking gesteld. Een meetploeg van de brandweer kwam ter plaatse om eventueel neergekomen roetdeeltjes in kaart te brengen. De wind stond gunstig over de landerijen.

Dronefoto's

Bekijk het fotonieuws hieronder om te zien hoe de brand ontdekt werd (eerste foto) en bekijk ook drone-foto's vanuit de lucht van de brand.

De brandweer liet om 18.00 uur weten dat er nog steeds werd nageblust. Met behulp van een kraan wordt een en ander uit elkaar gehaald. Er waren geen personen en dieren bij de brand betrokken. Salvage zal de bewoner helpen met de afhandeling van de schade.

FOTONIEUWS