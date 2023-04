Rechtbank: geen bewijs dat er ‘zeggenschap’ over wietplantage was

di 28 maart 2023 15.45 uur

LEEUWARDEN - Vier mannen die betrokken zijn geweest bij een hennepkwekerij in Feanwâlden zijn veroordeeld tot werkstraffen van 120 uur. Daarmee volgde de rechtbank - deels - de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Dat gold niet voor de ontnemingsvordering.

Wietplantage

Twee weken geleden betoogde de officier van justitie dat het "aannemelijk" was dat de vier verdachten, twee inwoners van Akkrum (25 en 37 jaar), een 36-jarige Leeuwarder en een 40-jarige man uit Dronrijp, bij de kwekerij betrokken waren vanaf het moment dat deze was opgezet.

De politie ging ervan uit dat er in de loods aan de Hellingstrjitte in Feanwâlden al vanaf begin 2007 een wietplantage was gevestigd.

Kleine rol

De verdachten hadden er tijdens de politieverhoren het zwijgen toe gedaan. Op de zitting verklaarden ze dat ze tijdens een korte periode slechts een kleine rol hebben gehad in de kwekerij.

Ze hadden alleen wat voorkomende werkzaamheden verricht, zoals het opzetten van kweektenten, de boel opruimen, de beveiliging en het knippen van de plantjes. Met die werkzaamheden zouden ze 1000 tot 4000 euro hebben verdiend.

Geen "zeggenschap"

In verband met "mogelijke represailles" wilden ze geen namen noemen van andere betrokkenen. Volgens de officier van justitie hadden de vier mannen hun verklaringen op elkaar afgestemd en hadden ze alleen bekennend verklaard over een periode dat er bij de kwekerij een camera was opgesteld.

De rechtbank oordeelde echter dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten "zeggenschap hadden over de kwekerij".

Aftappen

In het dossier bevond zich volgens de rechtbank ook onvoldoende bewijs dat de verdachten van begin af aan betrokken zijn geweest bij de wietplantage. Ook kon volgens de rechtbank niet bewezen worden dat de mannen een aandeel hebben gehad in het illegaal aftappen van stroom.

De beslissing houdt ook in dat de ontnemingsvordering aanzienlijk lager is uitgevallen. De politie had berekend dat de verdachten, na aftrek van de onkosten, 528.000 euro hebben 'verdiend’ met de verkoop van de hennep. Dat bedrag zou, gedeeld door vier, terugbetaald moeten worden.

Op goede weg...

De rechtbank kwam uit op een veel kortere periode en bepaalde dat de mannen 1500, 2000 en 3000 euro moeten terugbetalen. De rechtbank zag geen aanleiding om, zoals de officier had geëist, een voorwaardelijke straf op te leggen. Dat had te maken met de ouderdom van de zaak, de inval was in oktober 2019, en omdat de verdachten, zoals de rechtbank stelt, "op de goede weg lijken te zijn".