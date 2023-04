Vrouw krijgt werkstraf voor mishandeling op dorpsfeest Kootstertille

di 28 maart 2023 13.30 uur

LEEUWARDEN - Gooien met bier tijdens het dorpsfeest van vorig jaar was de reden dat een 20-jarige inwoonster van Kootstertille haar gram haalde door, samen met haar vriend, een van de biergooiers aan te pakken. Dinsdag moest de vrouw voor de rechter verschijnen.

Bier

Het latere slachtoffer zou tijdens het dorpsfeest in de tent in Kootstertille bier over de vrouw hebben gegoten. Het gooien met bier was de reden dat een aantal mensen de tent moest verlaten. Buiten de tent zou het uit de hand zijn gelopen. De verdachte en haar inmiddels ex-vriend zouden de biergooiers te lijf zijn gegaan.

Vuist

De verdachte ontkende niet dat ze de jongen had aangepakt, maar het zou bij een duw zijn gebleven. Dat had ze gedaan nadat het slachtoffer naar haar gespuugd zou hebben. Het slachtoffer had verklaard dat de vrouw hem met de vuist in het gezicht had geslagen. Dat verhaal was door een aantal getuigen bevestigd.

Schadeclaim

De man zou even buiten bewustzijn zijn geweest. Hij had een hersenschudding opgelopen en een breuk in de oogkas. Hij had een forse schadevergoeding ingediend: hij claimde 2645 euro smartengeld en 385 euro eigen risico van de zorgverzekering. De verdachte liet duidelijk merken dat ze niet van plan was om de vordering te betalen.

Advocate bepleit vrijspraak

"Dat ga ik niet doen", zei de vrouw stellig, nadat de officier meldde dat hij vond dat het hele bedrag toegewezen kon worden. Advocate Marian Rosema opperde dat haar cliënte eerlijk was geweest over haar eigen aandeel en dat ze moest worden vrijgesproken. De vrouw had consistent verklaard, terwijl de getuigen volgens Rosema wisselend hadden verklaard.

"Ik heb de overtuiging dat u hebt geslagen"

De rechter zag wel voldoende bewijs voor het slaan, juist op basis van de getuigenverklaringen. "En ik heb ook de overtuiging dat u hebt geslagen", aldus de rechter. Overeenkomstig de eis werd de verdachte veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur. Ook de schadevergoeding werd in zijn geheel toegewezen. De officier van justitie kon niet zeggen óf en wanneer de ex-vriend vervolgd wordt.