Medailles voor redders van twee kinderen uit auto in Opeinder kanaal

ma 27 maart 2023 19.29 uur

OPEINDE - Rinze Jan Procee (1973) uit Burgum, Douwe Herder (1956) uit Hurdegaryp, Klaas de Vries (1978) uit Assen en Stefanie Pijpker (1991) uit Opeinde kregen maandag een zilveren medaille uitgereikt. Het viertal redde gezamenlijk twee kinderen uit een te water geraakte auto in het kanaal van Opeinde.

De uitreiking was maandag in Dorpshuis De Wringe in Opeinde. De vier kregen een vier zilveren medailles met getuigschrift en een oorkonde van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uitgereikt door burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland.

Ongeluk

Het viertal kwam in actie nadat de auto van de 34-jarige Hielkje Tabak-Van der Lei uit Opeinde te water raakte met haar eenjarige zoon Jildert Sjoerd en vierjarige Meike Gerdien er nog in. Even daarvoor reed Hielkje over de brug aan de Hegewei richting Drachten.

Op de brug kwam zij een andere automobilist tegen. Beide voertuigen raakten elkaar met de spiegels. Hielkje is daarna kennelijk linksaf de Kanaelsloane opgedraaid en op de helling naar de brug toe gestopt. Ze stapte uit haar voertuig zonder de auto op de handrem te zetten. De auto rolde vervolgens het kanaal in met de twee kinderen er nog in.

Redding

René Procee en Douwe Herder reden toevallig langs en zijn meteen het water ingegaan. Klaas de Vries reikte de lifehammer aan en Stefanie Pijpker heeft Jildert Sjoerd gereanimeerd nadat hij uit zijn benarde positie in de auto was gered.

Deze vier helden ontvangen de zilveren medaille met getuigschrift van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Op de website van de KMRD staat: 'De zilveren penning wordt doorgaans toegekend bij de redding die op een moedige en verdienstelijke wijze en/of de opwekking der levensgeesten die op verdienstelijke wijze plaatsvond'. De Maatschappij heeft aangegeven dat zilveren medailles niet vaak worden uitgereikt.

Het vierjarige meisje kon al snel uit het voertuig worden gehaald maar dat gold niet voor Jildert Sjoerd. Hij zat in een kinderzitje vastgesnoerd en moest eerst los worden gemaakt. Dit heeft enige minuten geduurd, waarbij hij inmiddels onder water was.

Nadat hij was bevrijd, was hij niet meer bij kennis. Stefanie Pijpker is direct gaan beademen, vervolgens is na een zwakke hartslag door haar nog dertig keer een borstcompressie toegepast.

De familie Nicolai uit Opeinde stelde hun huis open voor de eerste opvang van de slachtoffers en zij ontvingen hiervoor een oorkonde van de Maatschappij.

