Dantumadiel wil energietoeslag verhogen naar 130%

ma 27 maart 2023 17.08 uur

DAMWâLD - Vorig jaar ontvingen 1100 huishoudens in Dantumadiel een energietoeslag. Nog steeds hebben veel mensen moeite om de energiekosten te betalen. Daarom stelt het college van Dantumadiel voor om de toeslag dit jaar eerder, en aan meer huishoudens, uit te keren.

De gemeenteraad neemt dinsdagavond een besluit.

In 2022 konden inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm een energietoeslag aanvragen. Het college van Dantumadiel vindt dat er meer mensen recht hebben op de toeslag. Zij vraagt de raad om de inkomensgrens te verhogen naar 130% van de bijstandsnorm.

Wethouder Rommy Kempenaar: "De hege enerzjylêsten reitsje in hiel soad minsken, bygelyks ek de middenynkommens en de minsken mei in lyts pensjoen boppe-op harren AOW. Wy fine it wichtich om ek de minsken helpe te kinnen dy 't oars krekt tusken wâl en skip falle."

Het college loopt vooruit op een wetswijziging. Deze wijziging moet het mogelijk maken voor gemeenten om in 2023 opnieuw een eenmalige energietoeslag van 1300 euro uit te keren aan huishoudens met een laag inkomen. De wijziging gaat waarschijnlijk in juli in. Het college van Dantumadiel wil hier niet op wachten.

De mensen die in 2022 de energietoeslag ontvingen, kregen begin deze maand alvast 500 euro voor dit jaar uitgekeerd. Als de gemeenteraad dinsdagavond de inkomensgrens verhoogd, kunnen ook de huishoudens met een inkomen tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm de eerste 500 euro aanvragen.

De gemeente verwacht dat aanvragen mogelijk is vanaf begin april. Dat kan via: www.dantumadiel.frl/energielasten.