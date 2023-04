Burgemeester Wuiteweg weer open voor al het verkeer

ma 27 maart 2023 16.55 uur

DRACHTEN - De Burgemeester Wuiteweg in Drachten heeft een flinke opknapbeurt gekregen en is weer open voor al het (auto)verkeer. Ook de bussen rijden weer volgens de reguliere dienstregeling over de weg. De werkzaamheden aan de fiets- en voetgangersstructuur zullen de komende weken worden afgerond.

De weg is lange tijd gestremd geweest en is flink aangepakt. Er is o.a. een nieuw vuilwaterriool en regenwaterriool in de hoofdrijbaan aangelegd. Ook is de fundering vernieuwd en is de rijbaan voorzien van nieuw asfalt. Afgelopen dagen zijn de putafdekkingen op hoogte gesteld en is er gestart met het aanbrengen van de belijning en figuratie.

Fietsverkeer beperkt toegankelijk

Vanaf afslag Het Blauwgras tot de Lawei is het werkgebied voor doorgaand fietsverkeer beperkt toegankelijk. Fietsers en bromfietsers kunnen de omleiding volgen om zo in- en uit het centrum van Drachten te komen.

Oude kabels en leidingen

De nutsbedrijven (gas, water en licht) gaan in het derde kwartaal 2023 oude en kwetsbare kabels en leidingen vervangen. Als dit klaar is zullen de voet- en fietspaden opnieuw worden aangebracht.

Poll: Burgumeester Wuiteweg is een stuk veiliger geworden:

Ja 40%

Nee 60%

10 stemmen - poll is beëindigd