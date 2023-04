Man gewond bij botsing op kruising bij Burdaard

ma 27 maart 2023 15.46 uur

BURDAARD - Een man in een bestelbus raakte maandagmiddag gewond bij een botsing met een andere auto op de kruising bij Burdaard. Het ongeval vond omstreeks 14.45 uur plaats op de kruising met de Kolkhuizerweg en de Dokkumerstraatweg.

De bestuurder van de Renault kwam vanuit de richting Dokkum en zag de witte bestelbus over het hoofd. Deze bestuurder kwam vanaf de brug en reed in zuidelijke richting. Een aanrijding was het gevolg waarbij de bestelbus op de kop in de sloot belandde.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse om de aanrijding af te handelen. Een inzittende van de bestelbus raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een berger heeft de voertuigen weggesleept.

