Oud-Burgumer wint 325.000 euro in Miljoenenjacht

zo 26 maart 2023 21.20 uur

BURGUM - Oud-Burgumer Jan Jurjen Schiphuis heeft zondagavond in het tv-programma Miljoenenjacht een bedrag van 325.000 euro gewonnen. De milieu consultant wist voor de spannende finale eerst nog de 48-jarige Sjoerdtje Kooij uit Burgum te verslaan.

Schiphuis groeide op in Burgum aan de Kolfbaan en verhuisde al wat jaren terug naar Gouda. Omdat hij nog loten op het adres in Burgum had staan, kon hij deze keer meespelen in de studio.

De gelukkige winnaar zat samen met zo'n vijftig andere Burgumers - waaronder zijn ouders - in één van de vakken waaruit de finalist werd gekozen via een spel.

De Miljoenenjacht werd op 10 maart al opgenomen in een tv studio. Alle deelnemers hadden een geheimhoudingsplicht. Alle mensen in het publiek wonnen allemaal een Sonos speaker.

Prijzen van de Postcodeloterij zijn overigens bruto prijzen waarover nog belasting betaald moet worden.

FOTONIEUWS