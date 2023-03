Rode Puch Zip gestolen in Drachten

zo 26 maart 2023 18.44 uur

DRACHTEN - In het centrum van Drachten is een rode Puch Zip scooter gestolen met het kenteken 62-FRS-7. De scooter is weggenomen tussen zaterdag 25 maart 16.00 uur en zondag 26 maart 02.00 uur vanaf Moleneind Noordzijde.

De politie vraagt om hulp van het publiek bij het terugvinden van de gestolen scooter en verzoekt iedereen die informatie heeft over de diefstal of de huidige locatie van de scooter om contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Als u de gestolen scooter ergens ziet rijden, bel dan onmiddellijk 112. Het BVH-nummer dat u kunt vermelden bij uw melding is 2023076667.