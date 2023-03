Kerk Hegebeintum in de schijnwerpers

zo 26 maart 2023 17.11 uur

HEGEBEINTUM - Na 'Earth Hour’ gingen zaterdag de lampen voor het eerst officieel aan rondom de Hervormde kerk in Hegebeintum. Het gebouw uit de 12e eeuw, op de hoogste terp van Nederland, stond hiermee in de schijnwerpers.

Arjen van der Leest, projectleider van Gemeente Noardeast-Fryslân vertelt: "Met behulp van LED verlichting wordt de kerk uitgelicht. Op een dusdanige manier dat het eeuwenoude uiterlijk en karakter prachtig tot uiting komt.

Voorheen werd niet alleen de kerk uitgelicht, maar ook de nabije omgeving. Daar zijn we met deze nieuwe lampen vanaf. Ze zorgen voor minder lichtvervuiling en dat past bij de prachtige omgeving van Werelderfgoed Waddenzee, waar de nacht nog echt donker is."

Historie uitlichten

Volgens Van der Leest heeft de leverancier uit Breda in Hegebeintum een meesterwerk gerealiseerd. Mark van Gerwen van Livingprojects: "Wij werken wereldwijd aan het uitlichten van gebouwen, maar middeleeuwse panden zijn geen alledaagse kost. We wilden de bijzondere historie van Hegebeintum nog beter zichtbaar maken door de authentieke details van de kerk goed uit te lichten. En dat is goed gelukt! Het is een project waar we erg trots op zijn."

Zuinig met energie

"Daarnaast zijn de lampen duurzaam en zeer energiezuinig. We verwachten een energiebesparing van 80% ten opzichte van de oude situatie." Deze aspecten sluiten goed aan bij het doel van \'Earth Hour’. Tijdens dit wereldwijde evenement gaan de lampen een uur lang uit om energie te besparen. "Daarom besloten we om na dit moment de lampen in Hegebeintum voor het eerst officieel aan te doen," aldus van der Leest.

Trotse inwoners

Tijdens de avond kregen genodigden ook informatie over andere projecten in het dorp, zoals de toeristische bebording. Daarnaast wandelde de groep in het donker langs gerealiseerde rustplaatsen aan het pad Ûnderom. Onderweg vertelden gidsen van Kennis en Ynformaasjesintrum Hegebeintum meer over de bijzondere historie van de terp, het dorp en de kerk.

Na de wandeling telden alle belangstellenden, waaronder vele inwoners, samen af. Aan het einde van Earth Hour, om stipt 21.30 uur gingen de lichten rondom de kerk aan.

Vanaf het Bakkerspaad had de groep een prachtig uitzicht op de kerk en het kerkhof van Stichting Alde Fryske Tsjerken en Kerkvoogdij Blije-Hegebeintum.

