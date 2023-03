Wobbe de Haan uit Surhuizum koninklijk onderscheiden

zo 26 maart 2023 15.09 uur

SURHUIZUM - Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen reikte vrijdagavond een koninklijke onderscheiding uit in Surhuizum. De heer Wobbe de Haan werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Brouwer decoreerde tijdens de algemene ledenvergadering van korfbalvereniging DTS.

De 61-jarige heer De Haan (15 maart 1962) is in zijn woonplaats onderscheiden voor zijn vrijwillige verdiensten voor de samenleving. 'De Haan is in aktyf persoan. Hy is in driuwende krêft en sit net graach stil’, sprak de burgemeester. 'By de kuorbalferiening wurdt Wobbe de Haan net foar neat in geweldige motivator neamd.’

De heer Wobbe de Haan deed de vele uren vrijwilligerswerk naast zijn baan als leidinggevende bij de gemeente Smallingerland. Bij de 140 leden tellende korfbalvereniging DTS wordt De Haan geprezen omdat hij zeer lang actief betrokken was.

Buiten zijn bestuursfuncties was hij altijd bezig met het onderhoud van het sportcomplex, waaronder het verzorgen van het materiaal en het ballenhok. Ook was hij bondsscheidsrechter, beoordelaar en trainer. Daarnaast zette hij zich in als projectleider bij de verbouwing van het complex in 2018-2019.

Kerk en school

Decorandus was vrijwillig betrokken bij de zendingscommissie van de Nederlands Hervormde kerk van Surhuizum. Ook had hij een groot aandeel bij de restauratie van de monumentale kerk.

Verder was heer De Haan jarenlang voorzitter van de schoolcommissie van de lagere school JLS en bestuurslid van de werkgroep die ervoor heeft gezorgd dat, in samenwerking met Plaatselijk Belang, nieuwe speeltuinen zijn gesitueerd aan de Olivierstraat en Deutechemstraat in Surhuizum. Sinds 2000 was Wobbe de Haan lid van de caravancommissie, sinds 2012 scheidsrechterbeoordelaar en vanaf 2014 AED vrijwilliger.

Zijn werk en inzet is van betekenis gebleken voor veel mensen. Reden om de heer De Haan te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

