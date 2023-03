Bewoner raakt gewond na bijvullen gelhaard

za 25 maart 2023 22.06 uur

OUDEGA - Een bewoner is zaterdagavond gewond geraakt na het bijvullen van een gelhaard in een woning aan de Gariperwei in Oudega. Er is vermoedelijk korte tijd een steekvlam ontstaan.

De hulpdiensten werden omstreeks 21.23 uur opgeroepen voor een brand in een woning. De bewoner liep brandwonden op en is door een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.

