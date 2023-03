In de rij voor gratis compost bij Milieustraat in Kollum

za 25 maart 2023 11.30 uur

KOLLUM - Dit weekend konden inwoners van de in gemeentes Noardeast-Fryslân en Dantumadiel weer gratis compost halen. Zaterdagmorgen kwamen veel auto’s langs bij de Milieustraat in Kollum om afgeladen met compost weer naar huis te rijden. De gemeente organiseert de jaarlijkse compostactie om de inwoners te bedanken voor het gescheiden aanleveren van het GFT-afval.

Compost is een waardevol product dat veel wordt gebruikt in tuinaarde, in sier- en moestuinen en in land- en tuinbouw. Het houdt de bodem vruchtbaar en gezond. Het gebruik van compost zorgt voor minder CO2 in de lucht en minder gebruik van kunstmest. Het organische product compost wordt gemaakt van gft. Het gaat om grote hoeveelheden: in Nederland wordt ieder jaar zo’n 1,5 miljoen ton gft gescheiden ingezameld. Dit zijn ongeveer 50.000 vrachtwagencombinaties vol.

