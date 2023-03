Mobiele kantoorunit volledig uitgebrand in Drachten

za 25 maart 2023 03.53 uur

DRACHTEN - Een mobiele kantoorunit naast een woning aan de Torenstraat in Drachten is vrijdagnacht volledig verwoest door een brand. De brandweerlieden werden om 03.23 uur opgeroepen. Door de harde wind sloegen de vlammen snel om zich heen en kwam er veel rook vrij.

Door de enorme vlammenzee werd gevreesd dat de brand zou overslaan naar de naastgelegen woning. Er werd opgeschaald naar 'middel brand' en ook de hoogwerker werd opgeroepen. Door snel optreden kon uiteindelijk erger worden voorkomen. De woning en een zeecontainer liepen wel schade op. Ook een dixie moest het ontgelden.

Verdacht persoon

Wat de oorzaak is geweest van de brand is nog niet bekend. Vermoedelijk is de brand bij de dixie begonnen. Rond het tijdstip van het uitbreken zou er ook een verdacht persoon zijn gezien. Er zal onderzoek worden gedaan of er sprake is van brandstichting. Ook zullen camerebeelden in de omgeving worden bekeken.

Gasflessen veiliggesteld

Het gaat om een unit van het bedrijf BAM Infra die daar stond gestald voor de wegwerkzaamheden die vanaf maandag 27 maart plaatsvinden. Het mobiele kantoor en de dixie zijn volledig verwoest. Door de brandweer zijn zes gasflessen veiliggesteld. Stichting Salvage is opgeroepen om te helpen bij het afhandelen van de schade.

