N355 bij Hurdegaryp meerdere keren dicht voor onderhoud

vr 24 maart 2023 15.10 uur

HURDEGARYP - De Groningerstraatweg (N355) tussen Hurdegaryp en Leeuwarden gaat in juni en juli 2023 op de schop. De weg wordt daarom dit jaar een paar keer afgesloten voor het doorgaande verkeer.

De provincie Fryslân laat weten dat de autoweg nieuw asfalt krijgt. Er komt nieuwe belijning en de vluchtstrook zal verdwijnen. "Zo geven we de weg de kenmerken die passen bij een autoweg (100 kilometer per uur)." aldus de provincie Fryslân. De noordelijke parallelweg is tijdens de uitvoering van het werk volledig afgesloten, met uitzondering van bestemmingsverkeer.

Het werk wordt uitgevoerd in vijf fasen.

Fase 1

Eind juni wordt gestart met de klus aan de weg tussen kruispunt E10 en Hurdegaryp. Tijdens de werkzaamheden in deze fase is alleen de zuidelijke rijbaan richting Hurdegaryp is afgesloten.

In de avond en nacht van maandag 26 juni, dinsdag 27 juni en woensdag 28 juni is de weg van 18.00 uur tot en met 06.00 uur volledig afgesloten voor verkeer richting Hurdegaryp. Het verkeer wordt omgeleid via de N31 (Wâldwei) en de N356 (Centrale As).

Fase 2

Daarna is het kruispunt van de N355 met de Anne Vondelingweg aan de beurt. Van donderdag 29 juni 18.00 uur tot en met maandag 3 juli 06.00 uur is het kruispunt volledig afgesloten. Het verkeer rijdt om via de N31 (Wâldwei) en de N356 (Centrale As). De Groene Ster en de Grote Wielen zijn bereikbaar vanaf kruispunt E10. Blitsaerd is alleen bereikbaar via de Vrijheidswijk.

Fase 3/4

Vervolgens is de noordelijke rijbaan van de N355 tussen kruispunt E10 en de Groene Ster aan de beurt. Die rijbaan is daarom van maandag 3 juli 06.00 uur tot en met maandag 10 juli 06.00 uur afgesloten. Daarna volgt van maandag 10 juli 06.00 uur tot en met donderdag 13 juli 18.00 uur aan de zuidelijke rijbaan. In deze periode kan het verkeer wisselend over de zuidelijke en noordelijke rijbaan rijden. De weg blijft dus open voor verkeer, maar de werkzaamheden geven beperkte hinder.

Fase 5

Tot slot voert de provincie van donderdag 13 juli 18.00 uur tot en met maandag 17 juli 06.00 uur werkzaamheden uit aan kruispunt de Groene Ster. Daarom is de N355 in die periode volledig afgesloten voor alle verkeer. Verkeer wordt omgeleid via de N31 (Wâldwei) en de N356 (Centrale As). De Groene Ster en de Grote Wielen zijn bereikbaar vanaf kruispunt Anne Vondelingweg.

De bussen rijden tijdens de afsluitingen een alternatieve route.

Voorbereidende werkzaamheden

Voordat de onderhoudswerkzaamheden eind juni van start gaan voert de provincie voorbereidende werkzaamheden uit. Na 17 juli vinden er werkzaamheden plaats als afronding

van het onderhoud, zoals werkzaamheden aan de geleiderail. Deze voorbereidende en afrondende werkzaamheden doet de provincie 'in het verkeer'. "Daardoor hoeven we de weg niet af te sluiten. Het verkeer kan in die periodes beperkte hinder ondervinden van deze werkzaamheden."

Bushalte Groningerstraatweg

De Groningerstraatweg krijgt een nieuwe bushalte. Op dit moment is provincie druk bezig met de voorbereidingen voor het aanleggen van de nieuwe halte. Inwoners van de wijken Blitsaerd en Camminghaburen (en de omgeving) kunnen na de meivakantie uitstappen bij de halte ter hoogte van de kruising met de Anne Vondelingweg. De lijnen 13, 20, 21, 51, 62, 155 en 651 stoppen bij de nieuwe halte aan de oostkant van het kruispunt. Het werk kan de komende weken beperkte hinder geven, omdat verkeer over één rijbaan moet rijden.