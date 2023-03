Unieke schoollocatie in Nij Smellinghe geopend door Commissaris van de Koning

vr 24 maart 2023 12.09 uur

DRACHTEN - Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Arno Brok, opende donderdag de eerste mbo-schoollocatie voor volwassenenonderwijs binnen ziekenhuismuren in Nederland. De nieuw schoollocatie van ROC Friese Poort is gebouwd op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe.

De praktijk zit letterlijk achter de volgende deur. Dat maakt van deze unieke schoollocatie een extra leerzame omgeving. Na de officiële opening volgde een rondleiding voor de genodigden door het gebouw. De dag werd afgesloten met een symposium over zorg en technologie in het onderwijs.

Samenwerking

In 2018 besloten ROC Friese Poort (per 1 augustus gaat ROC Friese Poort verder met het Friesland College onder de naam Firda) en Nij Smellinghe hun samenwerking te intensiveren. Voor de regio is het van belang dat er voldoende goed opgeleid zorgpersoneel is en blijft.

Dankzij deze samenwerking volgen de mbo-studenten Zorg en Welzijn van ROC Friese Poort hun onderwijs op een praktijklocatie. Ze maken van dichtbij mee hoe het werkt in een ziekenhuis en kunnen in Nij Smellinghe eenvoudig praktijkervaringen opdoen. Ook kan Nij Smellinghe meer zorgverleners in opleiding van ROC Friese Poort aan zich binden, mogelijk ook na voltooiing van de opleiding.

Op deze manier werken we aan een oplossing voor de schaarste van zorgmedewerkers en bouwen we aan een duurzame organisatie.

Nieuwe opleiding

De samenwerking is gestart met de komst van een nieuwe opleiding: Sustainable Hospitality Management (SHM), een mbo-opleiding op niveau 4. Gericht op voeding die een bijdrage kan leveren aan herstel van patiënten. Zo krijg je niet alleen een kruisbestuiving tussen het ziekenhuis en zorgopleidingen, maar ook met de horeca-opleidingen.

Duurzaam en circulair

Bij de bouw waren duurzaam en circulair het uitgangspunt. De nieuwbouw is van hout gemaakt en volledig demontabel. Het gebouw wordt duurzaam verwarmd door middel van een Warmte Koude Opslag en de elektriciteit wordt opgewekt door 9.000 zonnepanelen. Zo werken we samen aan duurzame zorg.

