Historisch Wâldhúske in Houtigehage krijgt nieuw bestuur

vr 24 maart 2023 11.37 uur

HOUTIGEHAGE - De nieuwe bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Wâldhúskes Houtigehage kregen donderdag de sleutels van de Skoallewyk 10 in Houtigehage uit handen van het oude bestuur.

Ook woningcorporatie Accolade was bij dit feestelijke moment. Directeur-bestuurder Elze Klinkhammer van Accolade overhandigde een cadeau aan het oude en nieuwe bestuur: "Wij bedanken het oude bestuur voor hun inzet. We wensen het nieuwe bestuur heel veel succes. We hopen dat dit monumentale huisje van toegevoegde waarde blijft voor jullie dorp. En dat jullie hier vele activiteiten blijven organiseren die bewoners uit Houtigehage en omgeving met elkaar verbindt."

Nieuwe ideeën

Oud-voorzitter Marten Wijnstra zegt namens de andere bestuursleden: "Na zoveel jaren samen actief te zijn geweest voor het Wâldhúske is nu het juiste moment gekomen voor een nieuw bestuur met nieuwe ideeën en invullingen voor het Wâldhúske. Wij wensen ze heel veel succes!"

Het nieuwe bestuur bestaat uit vijf enthousiastelingen met hart voor Houtigehage. Alle vijf vinden ze het belangrijk dat het Wâldhúske het kleinste museum van Friesland blijft. Ze dragen daar graag hun steentje aan bij. Eén van de bestuursleden vertelt: "Vanavond hebben we onze eerste vergadering. We hebben verschillende ideeën voor het Wâldhúske. Die gaan we de komende tijd verder uitwerken."

Unieke Wâldhúskes

In Houtigehage staan nog twee Wâldhúskes. Ze zijn in 1909 gebouwd door de voorganger van Accolade: Woningstichting Smallingerland. Het waren de eerste woningwetwoningen.

De huisjes waren voor de toenmalige bewoners een ongekende vooruitgang. De bewoners werden zelfvoorzienend. Ze konden een geit houden en hadden ruimte voor een moestuin en een boomgaard. Het huisje op nummer 12 is verhuurd.

Ontmoetingsplek

Het huisje op nummer 10 is in oorspronkelijke staat hersteld. Het staat nu bekend als het kleinste museum van Friesland. Jarenlang heeft Plaatselijk Belang Houtigehage zich ingezet voor dit museum. Later nam de Stichting Vrienden van de Wâldhúskes Houtigehage dit over. Jaarlijks zijn er evenementen in en om het Wâldhúske gehouden. Denk aan theater en wood carvingwedstrijden.