Hond Bo uren lang spoorloos na aanrijding in Drachten

vr 24 maart 2023 10.55 uur

DRACHTEN - Sinds donderdagavond was hond Bo vermist vanuit Drachten. Ze werd aangereden op de Noorderdwarsvaart in deze plaats en was daardoor helemaal van slag. Bo raakte na de aanrijding in paniek en rende weg. Er werd vrijdag druk gezocht met onder andere een drone.

Rond 11.30 uur werd Bo teruggevonden in een tuin. Het ging naar omstandigheden goed met de hond. Ze liep goed en at ook wat. Wel was Bo in shock na het avontuur. Vrijdagmiddag gaat het baasje met Bo voor de zekerheid naar de dierenarts.

Nadat de hond was aangereden was ze voor het laatste gezien nabij voetbalclub ONB. Sindsdien ontbrak ieder spoor. Baasje Wietske had gehoopt dat Bo in de nacht van donderdag op vrijdag zelf naar huis zou komen, maar dat was helaas niet gebeurd.