Bord onthuld als startschot verbouwing politiebureau

do 23 maart 2023 12.30 uur

DRACHTEN - De verbouwing van het politiebureau aan het Moleneind in Drachten is nu officieel van start. Donderdagochtend werd voor het bureau een bord onthuld door burgemeester Jan Rijpstra en Coen Hoefnagel van de politie.

Hoefnagel is hoofd operatiën van de eenheid Noord-Nederland. Voorafgaand aan de onthulling sprak hij de aanwezigen toe in de ontvangsthal van het bureau. "Deze verbouwing zorgt er voor dat het gebouw weer toekomst bestendig is".

Burgemeester Jan Rijpstra sprak over Drachten als "politiestad". Met de aanwezigheid van de politieacademie en de meldkamer. Na de verbouwing biedt het bureau aan het Moleneind ook ruimte voor Dienst Regionale Informatieorganisatie (DRIO) en Team Verkeer. Rijpstra was ook tevreden over de agenten in Drachten. "Ze zijn er wanneer je ze nodig hebt en ze zijn aanspreekbaar".

Na een woordje van Hoefnagel en Rijpstra ging het gezelschap naar buiten. Hier werd het bord onthuld. Naar verwachting is de verbouwing eind februari 2024 klaar.

FOTONIEUWS