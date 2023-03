Westergeast maakt als eerste dorp kavels bouwrijp voor woningen

do 23 maart 2023 11.06 uur

WESTERGEAST - Als eerste in de reeks van vele bouwplannen in de gemeente Noardeast-Fryslân is in Westergeast de schop in de grond. Het bouwrijp maken is van start en aan de Van Teijenswei verrijzen zes woningen.

Een mooie mijlpaal. Wethouder Bert Koonstra is vol lof over alle actieve inwoners in de dorpen die de woningbouwplannen samen met de gemeente mogelijk maken. "Trochdat wy mei ynwenners de skouders derûnder sette, kinne wy yn ús gemeente rapper wenningen realisearje. Der bin ik grutsk op."

26 woningbouwplannen

Voor eind 2024 wil de gemeente Noardeast-Fryslân zesentwintig plannen voor woningbouw in de gemeente in behandeling nemen. Daarvoor zet de gemeente samen met de dorpen en wijken alles op alles. Om het waar te kunnen maken, heeft de gemeenteraad destijds ook extra geld beschikbaar gesteld. Ook in Dokkum wordt gebouwd, maar het accent ligt op woningbouw in dorpen.

Flexibele aanpak

Met een flexibele aanpak worden de woningbouwplannen vanuit dorpen en wijken die relatief snel kunnen worden opgepakt als eerste in behandeling genomen. Als een project stroef loopt of financieel niet haalbaar is, kan het (tijdelijk) worden stopgezet. Dan wordt het eerstvolgende plan van de flexibele doorstroomlijst in behandeling genomen.

Soms doen zich ook andere kansen voor die voor versnelling kunnen zorgen. Bijvoorbeeld wanneer er gebouwen vrijkomen die een woonfunctie kunnen krijgen of als er bepaalde subsidies beschikbaar zijn.

De verkoop van de bouwkavels in Westergeast is ook gestart. Meer informatie daarover is te vinden op www.noardeast-fryslân.nl/bouwkavels