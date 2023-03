Gebroken neus nadat meisje hardhandig Manolitobar werd uitgezet

wo 22 maart 2023 17.25 uur

KOLLUM - Een meisje liep vorig jaar een gebroken neus en een lichte hersenschudding op nadat ze hardhandig door een 36-jarige medewerkster van de Manolitobar in Kollum de kroeg werd uitgezet. Politierechter Brigitte Hammerle veroordeelde haar tot een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur met een proeftijd van 2 jaar.

Meisje schopt vervelende jongen

Het was de laatste keer dat de kroeg geopend was op deze 21 mei 2022. Het slachtoffer werd lastig gevallen door een jongen en op een zeker moment was ze er klaar. Ze schopte de jongen in de knieholte. De 36-jarige muntjesverkoopster zag dit en greep gelijk in.

Verdachte neemt haar mee

Bij de politierechter vertelde ze woensdag dat ze het gedrag niet tolereerde en het meisje meenam naar het halletje van de kroeg voor een gesprek. "Ze was niet voor rede vatbaar". De verdachte had haar bij de bovenarm gepakt om mee te nemen.

Getuigen lieten de politie weten dat ze het anders hadden gezien. Ze was bij haar hoofd of schouders beetgepakt. Ze werd voortgetrokken en ze werd hard met haar hoofd tegen de gesloten deur geduwd. De vrouw had pijn aan de neus en ze voelde dat ze bloedde.

Volgens de verdachte had ze letsel opgelopen toen ze viel. "Ze struikelde tegen de deur" zo was haar lezing van het verhaal. De verdachte snapt niet waarom de andere getuigen iets anders gezien hadden dan zij had meegemaakt.

Eis

De officier van justitie eiste een taakstraf van 80 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk. De officier hecht veel waarde aan een bepaalde getuige die iedereen ook even goed kende. Deze getuige zag dat het slachtoffer tegen de deur werd gedrukt. "Ik acht de verklaring dat ze over haar eigen voeten gestruikeld niet aannemelijk".

Blauwe plekken

De blauwe plekken die zijn cliënte had opgelopen, bleven volgens haar raadsman Bart Canoy ondergesneeuwd in deze zaak. De vrouw had de dag na het incident foto's ervan gemaakt. "Die blauwe plekken laten zien dat er meer is gebeurd dan is omschreven in de aangifte." Er is volgens hem wel degelijk verzet is geweest. Hij verzocht om vrijspraak in deze zaak met losse eindjes. Ook zouden de getuigenissen te veel van elkaar afwijken.

Mishandeling bewezen

De rechter achtte uiteindelijk bewezen dat het slachtoffer meermalen tegen de deur is geduwd of gedrukt. Hammerle: "De verklaringen verschillen op bepaalde punten maar in essentie zijn ze gelijk." Zo verklaarden beide getuigen dat er twee tot drie keer met het hoofd tegen de deur is gedrukt. "Zoveel verschillen die verklaringen niet". Ook had niemand verklaard dat het slachtoffer geslagen had tijdens de uitzet-actie.

Uitspraak

Naast de voorwaardelijke taakstraf van 40 uur (proeftijd 2 jaar) wees de rechter de vordering ook toe. Het gaat om in totaal 990,02 euro voor smartengeld (750 euro) en verlies van eigen risico en reiskosten voor de medische behandelingen.