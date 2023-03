'Gedupeerden veenweide actief benaderen'

wo 22 maart 2023 14.19 uur

DRACHTEN - Gedupeerde huizenbezitters in veenweidegebieden moeten actief worden benaderd. Dan kunnen ze op tijd inspelen op mogelijke schade aan de fundamenten van hun woning. Dat vindt een meerderheid van de gemeenteraad in Smallingerland.

De betreffende raadsfracties vroegen wethouder Marie Le Roy dinsdagavond tijdens de vergadering van Het Debat om actief stappen in die richting te zetten. Ze moet de andere Friese veenweide-gemeenten daartoe overhalen.

De betrokken raadsleden willen absoluut niet dat de huizenbezitters in het veenweidegebied het deksel op hun neus krijgen, zoals in het gaswinningsgebied Groningen en met de slachtoffers van de Toeslagenaffaire is gebeurd.

"Ik zie het Fundatieloket als het gevolg van falende overheden, die nu financieel over de brug moeten komen voor de schade die de bewoners zelf niet hebben veroorzaakt", liet Peter Lesterhuis van GroenLinks weten. Andere fracties waren het roerend met hem eens.

"Ik krijg de kriebels als ik in de stukken lees dat woningeigenaren juridisch verantwoordelijk zijn", reageerde CDA’er Douwe Hiemstra. Hij noemde de 8.100 potentiële schadegevallen in Friesland, waarvan mogelijk zo’n 125 in Smallingerland.

"Die eigenaren hebben al schade of ze kunnen het wellicht krijgen. Dit moet geen tweede Groningen of Toeslagenaffaire worden." PvdA-raadslid Maarten Groothoff noemde de lessen van Groningen heel dramatisch. "We moeten de belangen van burgers leidend laten zijn."

FNP’er Durk Oosterhof wees erop dat de zeven Friese gemeenten niet verantwoordelijk voor de maatregelen in het veenweidegebied zijn. Hij wees naar de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. "As gemeente kinne wy de maatregel wol útfiere, mar de feroarsaker betellet". Hij vond het onbevredigend zoals de problematiek nu wordt aangepakt. "Wy moatte soargje dat der in oplossing komt en dan betelje."

Wethouder Le Roy zegde toe de wens van de gemeenteraad bij de andere gemeenten neer te leggen. Een motie van Sociaal Lokaal Smallingerland hoefde daarom niet te worden ingezet.