'Rondreizend circus drugsbendes in Drachten'

wo 22 maart 2023 14.04 uur

DRACHTEN - Drachten heeft te maken met een rondreizend circus van drugshandelaren, die langs de scholen trekken. Politie en veiligheidsmedewerkers hebben goed zicht op de samenstelling ervan en kennen een deel van de groep ook bij naam en toenaam. Leerlingen van scholen in het voortgezet onderwijs hebben soms bescherming nodig om veilig van school naar huis te kunnen. Ze worden door de bendes bedreigd.

Met die boodschap kwam Roel Leentvaar van scholengemeenschap Singelland VHS in Drachten dinsdagavond naar de vergadering van de Ronde Tafel in Smallingerland. De raadsleden wilden meer informatie in verband met de vaststelling van het gemeentelijk Kernbeleid Veiligheid voor de periode van 2023 tot 2026.

Leentvaar vertelde dat de groepen van school naar school trekken. Hij en de leden van het conciërge-team begeleiden bedreigde jongeren langs de bendes. "We zorgen dan voor een veilige aftocht." Dank zij het goede contact met de politie voelen Leentvaar en zijn collega’s zich desondanks nog steeds veilig op school.

Schietincident

Leerlingen uit de onderbouw worden door de "grote heren" uit de drugsbendes aangestuurd, schetste Leentvaar. De lopers mogen dan de te verkopen drugs onder collega-leerlingen verdelen. Zo blijven de grote jongens buiten schot. "Het liefst pakken we ze op, maar dat gaat niet zo maar."

Meest extreme incident op de Singelland VHS was een schietincident, "Ze lopen dan gewoon met een pistool over straat", vertelde Leentvaar, die stelt dat op de meeste scholen voor voortgezet onderwijs zich problemen voordoen.

De drugsbendes opereren op plaatsen waar de beveiligers en conciërges niet zijn, aldus Leentvaar. "Die dingen gebeuren op plekken waar we niet bij zijn. Ze hebben hele Snapchat-groepen opgetuigd, waar wij ook niet in komen. We hebben de meesten nu wel aardig in kaart en zicht op wie er voor de deur staan."

Preventie

Annette Pool van de koepel voor christelijk en openbaar primair onderwijs Addenium in Drachten wil dat het stopt en ophoudt en ook niet begint". Met het project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving wordt veel aan preventie gedaan, vertelde ze. "Als we daar in investeren, dan hoeven we straks minder geld aan oplossingen voor de problematiek te besteden." Volgens haar verschilt het veiligheidsgevoel per wijk. De koepel heeft bij scholen in probleemwijken ook bewakingscamera’s opgehangen.

Burgemeester Jan Rijpstra, die veiligheid in portefeuille heeft, pleitte hartstochtelijk voor het doen van aangifte van incidenten. "Meld overlast. Ik heb liever dat scholen keihard optreden dan dat ze alles met de mantel der liefde bedekken."

Drank minderjarigen

Burgemeester Rijpstra zei ronduit teleurgesteld te zijn in de horecagelegenheden, die alcohol aan minderjarigen schenken. Tijdens testen kregen minderjarige mysteryguests in Drachtster kroegen alcoholhoudende drankjes. "Als zoiets weer gebeurt, dan sluiten we de tent", zo liet hij aan Pier Hager van de afdeling Midden-Fryslân van Koninklijke Horeca Nederland weten.

Hager pleitte voor de aanwezigheid van politie in uitgaansgebieden, zoals De Kaden in Drachten. Hij vertelde dat jongeren vandaag de dag "zo stoned als een garnaal in de kroeg komen en dan een behoorlijke agressie ten toon spreiden". Voor horecaondernemers is het moeilijk om de strijd tegen drugs aan te gaan. "De politie moet zich daar op blijven focussen."