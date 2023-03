Doneeractie: Help Kiflom lichaam van zijn vermoorde zus naar huis te halen

wo 22 maart 2023 09.13 uur

KOLLUM - Op 6 maart sloeg het noodlot toe voor de familie van Kiflom Berhane uit Kollum. Hij kreeg te horen dat het levenloze lichaam van zijn zus onder verdachte omstandigheden was gevonden bij haar flat in Poitiers, Frankrijk.

Kiflom zijn collega's van Fotocadeau uit Kollum hebben nu een actie opgezet om het mogelijk te maken het lichaam van zijn overleden zus naar haar geboorteland te brengen.

Door raam geslagen

Hadas werd bij een ruzie door het raam van de vijfde verdieping geslagen. Ze was op dat moment vijf maanden zwanger. Ze laat drie jonge kinderen achter. Kiflom, van Eritrese afkomst en het enige familielid in Europa, vertrok hals over kop naar Frankrijk.

Doneeractie

De zorg om het lichaam van Hadas, maar zeker ook voor de achtergeleven kinderen, is wat Kiflom sindsdien bezighoudt. Er is daarom een doneeractie opgezet door de collega's van Kiflom van Fotocadeau uit Kollum.

"Het gaat ons aan het hart wat onze collega is overkomen en we proberen hem op deze manier te helpen" zo laat collega Menno Pool deze site weten.

"Het verdriet vanwege het gemis van zijn zus kunnen we niet opheffen, maar wat we willen is Kiflom en zijn familie een stuk rust geven door te zorgen dat het lichaam van zijn zus naar Eritrea wordt gebracht, waar ze een waardig afscheid kan krijgen. Waar ze bij haar ouders en 2 andere broers kan zijn. Aan het vervoeren van het lichaam naar Eritrea zijn hoge kosten verbonden, maar ook elke dag dat het lichaam in Frankrijk blijft, kost geld. Daarnaast willen we zorgen dat de kinderen van Hadas ook steun krijgen die ze nodig hebben".

Klik hier voor de doneeractie