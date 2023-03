Automobilist eindigt achter vangrail op Centrale As

di 21 maart 2023 18.03 uur

DE WESTEREEN - Een automobilist eindigde dinsdag aan het einde van de middag achter een vangrail langs de Centrale As ter hoogte van De Westereen.

Het vermoedelijk eenzijdige ongeval vond plaats vlak na de invoegstrook vanaf De Westereen in de richting van Dokkum. Op nagenoeg dezelfde plek moet het verkeer momenteel over één rijstrook rijden in verband met werkzaamheden aan de Centrale As.

De politie is ter plaatse gekomen om het verkeer in goede banen te leiden. Bergingsbedrijf Boersma kon daarna het voertuig weghalen uit die berm en afvoeren.

FOTONIEUWS