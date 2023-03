Gekantelde melkwagen langs de Skieding

di 21 maart 2023 14.22 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - De Skieding tussen Surhuisterveen en de afslag Folgersterloane is dinsdag aan het begin van de middag door de politie afgesloten voor het doorgaande verkeer. Er is namelijk een melkwagen van Campina gekanteld en in een sloot terecht gekomen.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is vooralsnog onbekend. Zowel de politie als een ambulance en de brandweer zijn ter plaatse gekomen voor de eerste hulpverlening. De chauffeur zou met de schrik zijn vrijgekomen.

Er zou mogelijk sprake zijn van een gaslekkage als gevolg van het ongeval. Er is mede daarom besloten om de weg af te sluiten voor het doorgaande verkeer. Uiteindelijk bleek er geen sprake te zijn van een gaslekkage in de grond.

Een andere wagen is opgeroepen om de restanten in de melkwagen eruit te pompen. Naar verwachting wordt de melkwagen in de avond geborgen. De Skieding blijft waarschijnlijk tot die tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer.

