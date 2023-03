Groningse graffitikunstenaar opgepakt in Dokkum

di 21 maart 2023 11.55 uur

DOKKUM - Een man uit Groningen is maandagavond aangehouden in Dokkum nadat hij graffiti had gespoten op een prullenbak op de Bargemerk. Een getuige meldde de illegale creatie bij de politie, waarna de man later op het station werd aangetroffen. Daar had hij net een nieuwe illegale creatie op een informatiezuil van Arriva op het busstation afgerond.

Het illegaal aanbrengen van graffiti wordt gezien als vernieling. De Groninger is aangehouden en zijn spuitbussen zijn in beslag genomen. Er is aangifte gedaan door de benadeelden van het spuitwerk.

Het onderzoek naar de zaak richt zich ook op mogelijke eerdere vernielingen door graffiti die aan de man zijn toe te schrijven.

De politie benadrukt dat graffiti spuiten niet alleen strafbaar is, maar ook schade en overlast veroorzaakt voor de samenleving.